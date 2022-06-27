Президент Еврокомиссии хочет провести саммит G20 с Путиным: назвала причину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью в воскресенье вечером в программе Heute Journal для немецкого общественного телевидения ZDF высказалась против бойкота осеннего саммита G20, даже если бы на нем присутствовал президент России Владимир Путин.

— Если президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 этой осенью, это не будет «как обычно», — заявила она, пишет Первая Лента.

— Важно сказать ему в лицо, что мы думаем о нем и что думаем о такой деятельности, — сказал глава Еврокомиссии, добавив, что G20 — слишком важный орган, в том числе и для развивающихся стран, чтобы позволить Путину «испортить его». «Я думаю, что лучше сказать ему, когда он приедет, что мы думаем об этом, прямо в лицо». Тогда он должен будет занять позицию, сказала Урсула фон дер Ляйен.

Следующий саммит 20 крупнейших промышленно развитых и развивающихся стран пройдет на индонезийском острове Бали в середине ноября. Россия тоже входит в эту группу, так что участие Путина возможно.

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