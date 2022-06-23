В Москве заявили об очередном враждебном шаге США: готовят ответ

Вашингтон не санкционировал спецрейс российского правительственного самолета в США, который должен был доставить на родину сотрудников российских дипмиссий, заявила вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва заявила, что ответит на этот «очередной враждебный шаг» США также «асимметричными» мерами, пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

В обнародованном вчера заявлении Захаров написала, что США продолжают планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии. По словам пресс-секретаря МИД России, Вашингтон сделал очередной враждебный России шаг, не допустив полетов специальной государственной авиации, которую должны были взять на борт сотрудники российских дипмиссий и члены их семей.

Администрация Байдена решила полностью проигнорировать тот факт, что это была по сути гуманитарная операция, потому что самолет должен был забрать тех коллег, которым ранее был выдвинут ультиматум Госдепартаментом покинуть США до конца этого месяца, заявила Захарова.

Раннее мы сообщали, что американские добровольцы попали в плен к россиянам в Украине.