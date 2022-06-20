Россия уже начала угрожать Евросоюзу: вот почему

Российская Федерация начала отрыто угрожать Европейскому Союзу. Все из-аз ситуации с Калининградом.

Так глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил о том, что у РФ «будут развязаны руки», если Евросоюз не исправит ситуацию с городом, пишет Первая Лента со ссылкой на российские СМИ.

«Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами», — заявил чиновник.

Напомним, что Литва перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза, в Калининградскую область. Руководство области заявило о том, что Рф должна исправить ситуацию и принять меры, если Литва не отменит ограничение на транзит товаров в регион. Также там заявили, что это якобы незаконные действия со стороны Литвы.

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия выступила за предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине.