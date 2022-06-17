Еврокомиссия выступила за предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине

Европейская комиссия дала положительное заключение о предоставлении Украине и Молдове статуса стран-кандидатов в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

— Украина восемь лет приближалась к ценностям и стандартам ЕС, она уже внедрила около 70 процентов acquis communautaire, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС также дал положительное заключение для Молдовы, пишет Первая Лента.

Окончательное решение требует единогласия 27 глав государств и правительств ЕС. — Это исторический момент и момент политического прорыва, — подчеркнул председатель Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что присоединение Украины к Сообществу может произойти при определенных условиях и после «приближения к ценностям и стандартам ЕС».

— Украина движется к полной демократии, несмотря на эту войну, она справляется с государственным управлением, с которым мы сотрудничаем. Мы знаем, что многое было достигнуто в направлении децентрализации и наделения региональных органов власти большими полномочиями, — сказал председатель Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что избирательная система «свободна и демократична», а гражданское общество «активно». — Конечно, мы оцениваем экономику до начала войны. И тогда показатели были отличными, так что это хороший прогноз на будущее, — добавила она.

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