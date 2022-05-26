Стрельба в школе в Техасе: убийца предупреждал о нападении

Виновник убийства 19 детей и двух учителей техасской начальной школы в Увальде предупредил в Интернете о своих намерениях за 10 минут до нападения. Об этом заявил в среду губернатор Техаса Грег Эбботт.

18-летний Сальвадор Рамос также прислал сообщение о планах застрелить свою бабушку и написал, что так и сделал. Неизвестно, какую платформу он использовал, пишет УРА-Информ.

66-летняя Селия Гонсалес, которой внук выстрелил в голову, выжила и успела вызвать полицию. Она находится в больнице, а ее дочь, мать Рамоса, Адриана Рейес, выразила свое удивление.

— Мой сын не был агрессивным человеком. Я удивлена ​​тем, что он сделал», — сказала она журналистам, добавив, что молится за пострадавших.

Рамос не окончил среднюю школу. У него не было записей в полиции, и он не был психически болен.

Нападавший разбил машину возле школы, уронил сумку с боеприпасами и побежал в сторону школы, когда увидел полицейского. Он увернулся от него и вошел через заднюю дверь. У него была винтовка AR-15. Когда Рамос пошел в четвертый класс, он всех там убил. Он находился в здании около часа.

Полиция и пограничники окружили школу. Они разбили окна, чтобы помочь детям и рабочим сбежать.

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