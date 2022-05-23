Опять начинается: первая страна вводит карантин из-за обезьяньей оспы

Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный карантин для людей, зараженных оспой обезьян. Как сообщают бельгийские СМИ, люди, зараженные вирусом, будут изолированы на 21 день.

По информации ежедневной газеты «De Standaard», на сегодняшний день в Бельгии выявлено четыре случая заражения вирусом. С этих выходных инфицированные должны находиться на карантине, отмечает Первая Лента.

Вирус оспы обезьян в основном встречается в Западной и Центральной Африке. Он принадлежит к тому же семейству, что и оспа. Симптомы также схожи: лихорадка, головная боль, мышечные боли, озноб и сыпь. На коже образуются волдыри, наполненные прозрачной жидкостью или гноем. В какой-то момент эти волдыри лопаются и образуются корки.

Вирус уже появился в Великобритании, Испании, Нидерландах, Португалии, Италии, Швеции, Израиле, Австралии, Канаде и США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что он может распространяться через раны, биологические жидкости, такие материалы, как постельное белье, но также может присутствовать в воздухе. Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст утверждает, что последний путь еще не подтвержден и в настоящее время исследуется.

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