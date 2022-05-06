Фейгин рассказал, кому Путин передаст власть

Российский президент выбирает преемника на случай, если ему нужно будет лечь на операцию

Владимир Путин выбирает преемника на случай операции. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин объяснил, действительно ли может президент РФ Владимир Путин передать власть секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву.

Об этом Фейгин рассказал телеведущей Лесе Вакулюк в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина24".

Как пишут СМИ, Путин может лечь на операцию, а заменит его на это время Патрушев. Однако Фейгин не допускает, что это может произойти.

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Кто должен заменить Путина

По словам Фейгина, если российскому президенту действительно будут делать операцию, тогда согласно Конституции формально его функции перейдут к главе правительства.

"Хотя Конституция в России – это жеванная бумага, она никого совершенно не интересует", – напомнил российский юрист.

Исходя из этого, Фейгин предполагает, что заменить Путина может другая фигура, более близкая к Путину в личном смысле.

"Политическая сторона более сложна, в тиранической системе, подобной этой, важна неформальная сторона. Переходная фигура может быть любая, а преемника называет Путин", – отметил юрист.

Фейгин напомнил, что в свое время Ельцин назвал Путина своим преемником и даже назначил исполняющим обязанности президента, когда тот был главой правительства.

Патрушев готов перекрыть кислород Путину

Фейгин не исключает возможности того, что российский президент может не соблюдать нормы Конституции, определяя своего преемника.

"В советской и постсоветской практике мы такое уже видели: когда обязанности главы государства выполняет не тот, кто должен это делать по закону, а тот, на кого пальцем показали", – напомнил юрист.

Но, по мнению Фейгина, назначение Патрушева противоречило бы правилу Путина – назначать в заместители тех, кто слабее его.

"Посмотрите на Медведева, он же никудышный. А Патрушев коварен, не дорого возьмет за отключение кислорода. Не думаю, что Путин доверится такому человеку, честно говоря. Подержать скипетр он позволит более слабому, потому что кегебисту Патрушеву – что дом взорвать, что люди что вырубаться", – констатировал Фейгин.

Кого же Путин изберет преемником

В то же время Фейгин назвал фигуру олигарха и близкого приятеля Путина Юрия Ковальчука как наиболее вероятную в этом раскладе.

"Если Путин будет уверен, что вернется, решение будет номинальным", – отметил российский юрист.

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По материалам: Сегодня