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Великобритания отменила все пошлины на экспорт из Украины

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 апреля, 2022
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Также британское правительство запретило экспорт шпионского оборудования в РФ

Великобритания отменила все пошлины на экспорт из Украины

Решение было принято в ответ на прямое обращение украинского правительства/Фото: коллаж: "Сегодня"

Великобритания отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины со следующего года.

Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

Подробности

Отныне отменены все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего на аграрную и промышленную продукцию. В британском правительстве убеждены, что такой шаг "окажет Украине экономическую поддержку в тяжелое время".

Великобритания отменила все пошлины на экспорт из Украины

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Решение было принято в ответ на прямое обращение украинского правительства по поводу либерализации тарифов.

"Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются", — отметили в Департаменте международной торговли Британии.

Также Великобритания объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для "подавления героического народа Украины". Среди таких товаров – оборудование для перехвата и мониторинга.

"Это закроет какие-либо существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары в Британии", – добавили в ведомстве.

Британия будет решать вопрос о помощи Украине без одобрения НАТО

Великобритания оставила за собой право помогать Украине самостоятельно. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар", – сказал он.

Такое заявление он сделал во время очередного обращения к народу.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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