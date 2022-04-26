В Украине урожай зерновых сократится на 20% из-за войны – британская разведка

Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире

Цены на зерно вырастут. Фото: коллаж "Сегодня"

Российское вторжение в Украину значительно усложнило положение многих сельскохозяйственных предприятий в Украине. По прогнозам производство продукции аграрного сектора сократится на 20%.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По сообщению британской разведки, из-за сокращения посевных площадей в результате вторжения армии РФ в Украину урожай зерновых в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем годом ранее. Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.

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В заявлении Министерства обороны Великобритании также говорится о том, что высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах.

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По материалам: Сегодня