ЕС заключит торговую сделку с Индией, чтобы уменьшить ее связи с Россией – СМИ
ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией
ЕС проведет переговоры с Индией, чтобы уменьшить ее торговую зависимость от РФ. Коллаж "Сегодня"
Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы попытаться дать южноазиатской стране реальную альтернативу диверсификации за счет отказа от России.
Об этом сообщает Bloomberg.
Подробности
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля. ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.
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ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией, которая является крупнейшим в мире покупателем российского оружия. По словам Индии, данное оружие она использует для сдерживания агрессии со стороны соседей – Пакистана и Китая.
История закупок Индии
Заметим, что Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире, после США и Китая государство импортирует свыше 80% потребляемой нефти. В 2021 году самые большие поставки в Индию приходились с Ближнего Востока, значительные объемы также поступали из США и Нигерии, в России вместе с этим государство купило лишь 12 млн баррелей нефти (а это составило 2% от общего объема импорта).
А в январе и феврале Индия не импортировала нефть из России.
Экспорт нефти из РФ резко сократился
С 17 по 23 марта экспорт нефти из РФ сократился более чем на четверть против экспорта на прошлой неделе.
Показатели экспорта начали снижаться сразу после того, как многие страны-потребители российской нефти начали искать других партнеров из-за нападения РФ на Украину.
Как свидетельствуют данные Bloomberg, в среднем за сутки поставки в Россию держались на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем неделей раньше.
Такой уровень поставки эквивалентен примерно 3,63 миллионам баррелей в день.
Напомним, что Канада планирует перекрыть дефицит на мировом рынке, возникший вследствие ограничения импорта российских энергоресурсов, увеличением экспорта и импорта нефти и газа на 7%.
Раньше мы писали, что пока в мире дешевеет нефть, РФ из-за войны в Украине продолжает терять мировых партнеров: нефтесервисная компания Calfrac Well Services из Канады отказалась от инвестиций в РФ.
По материалам: Сегодня