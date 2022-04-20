США и ЕС усилят санкции против РФ, которые затронут энергоресурсы

Санкции в отношении российской нефти помогут прекратить финансирование войны, которую развязала РФ

Против РФ ужесточат санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"

В ближайшие дни США и Евросоюз усилят санкции против России. Ограничения коснутся российских энергоресурсов.

Об этом сообщил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бонн.

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"Принято решение, что санкции будут усилены в ближайшие дни. Ограничения коснутся энергоресурсов, в частности нефти", — заявил Бон в эфире телеканала TF1.

По его словам, решение принято по итогам обсуждений, прошедших 19 апреля. Он подчеркнул, что санкции в отношении российской нефти необходимы, поскольку эмбарго позволит прекратить финансирование развязанной Россией войны в Украине.

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РФ просит Бразилию помочь избежать санкций

Министерство финансов Российской Федерации просит Бразилию поддержать РФ у МВФ, Всемирном банке и G20, чтобы Россия смогла противостоять санкциям.

По информации издания Reuters, в его распоряжении оказалось письмо от главы российского Минфина Антона Силуанова к его коллеге в Бразилии.

В нем говорится, что Россия просит Бразилию о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и группе ведущих экономик G20, чтобы помочь ей противостоять санкциям, которые ввел Запад против РФ из-за вторжения, войны и зверств российских оккупантов в Украине.

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По материалам: Сегодня