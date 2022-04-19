Втянул Беларусь в войну. Лукашенко не может договариваться о мире в Украине – Тихановская

Участие в переговорах нужно Лукашенко только для того, чтобы удержаться в своем кресле

Светлана Тихановская убеждена, что Александр Лукашенко не может участвовать в переговорах о мире в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская убеждена, что ее страна должна участвовать в переговорах по восстановлению мира в Украине. В то же время, в таких договоренностях не должно быть Александра Лукашенко.

Об этом Тихановская рассказала в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

По ее словам, Беларусь должна быть участником переговорного процесса, потому что с ее территории запускают ракеты по Украине.

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"Ибо наша страна двумя диктаторами была втянута в войну. И в переговорах обязательно должен учитываться белорусский вопрос", – отметила Тихановская.

Говоря о Лукашенко, она заявила, что "человек, который продолжает пытать, убивать белорусов, не способен участвовать в переговорах о мире".

"Эти переговоры нужны Лукашенко, чтобы продолжить свое существование в своем дворце", – сказала Тихановская.

Белорусская оппозиция хочет присоединиться к переговорам

По мнению Тихановской, в переговорах должны участвовать истинные представители белорусского народа.

"Поэтому наша команда уже в контакте с Офисом президента Зеленского. Без свободной Беларуси всегда будет опасность для Украины и Европы, поэтому о Беларуси нужно говорить с участием настоящих белорусов", – добавила Тихановская.

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По материалам: Сегодня