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В Латвии начались масштабные военные учения НАТО Namejs 2022

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 19 апреля, 2022
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Общее количество военнослужащих будет составлять около 3000 человек

В Латвии начались масштабные военные учения НАТО Namejs 2022

В первом этапе учений НАТО будут участвовать воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 18 апреля до 27 мая во всех регионах Латвии будет проходить весенний этап масштабных военных учений НАТО Namejs 2022. В учениях будет принимать участие техника союзников, в том числе боевые вертолеты США.

Об этом пишет Delfi.

Учения НАТО

Как отмечается, цель учений – улучшить "интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач". В первом этапе учений будут участвовать воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

В Латвии начались масштабные военные учения НАТО Namejs 2022

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"Учебные задачи будут выполнять совместно солдаты союзников, которые в настоящее время развернуты в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляют десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию", – пишет издание.

При этом подразделения на учениях будут представлены сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.

Delfi отмечает, что общее количество военнослужащих союзников будет составлять около 3000 человек:

"В свою очередь на Адажском полигоне планируется стрельба. Для выполнения учебных задач также будут периодически проходить полеты различных военных летательных аппаратов, в том числе боевых вертолетов "AH-64 Apache" в воздушном пространстве Латвии".

Напомним, The Times, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что в результате вторжения в Украину Россия допустила "большую стратегическую ошибку". Теперь еще две европейские страны готовы вступить в НАТО уже этим летом.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 6 минут agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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