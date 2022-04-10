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В России разбился военный истребитель (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 10 апреля, 2022
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Самолет совершал тренировочный полет, пилоты катапультировались

В России разбился военный истребитель (фото)

МиГ-31 разбился в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В России разбился истребитель, спасатели обнаружили место крушения в Ленинградской области. Об этом сообщает российский телеграм-канал 112.

Воздушное судно упало в районе деревни Почап. Это истребитель МиГ-31, который совершал учебно-тренировочный полет. Экипаж успел катапультироваться.

Самолет упал в безлюдном месте. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.

В России разбился военный истребитель (фото)

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Война в Украине

  • Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.
  • Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери во время войны в Украине.
  • Оккупанты уже обращаются к своим близким с предсмертными просьбами — хотят, чтобы их сыновья не шли в российскую армию.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 10 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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