Опять постановка? В прощании Путина с Жириновским заметили нестыковки (фото)

Российский политик умер 6 апреля

Владимир Путин прощался с Жириновским в одиночестве. / Фото: Коллаж: Сегодня

На похоронах российского политика Владимира Жириновского "исчезали" флаги и менялся вид гроба.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

Что происходило

Как отмечается, судя по фотографиям, которые публикуют российские СМИ, президент России Владимир Путин прощался с Жириновским в одиночестве. При этом всех, в том числе и часовых, возле гроба не было.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев же прощался с Жириновским в общем порядке и без специальных мер безопасности.

Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, все-таки умер 6 апреля. Ему было 75 лет. Жириновский был ярым противником независимости Украины.

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По материалам: Сегодня