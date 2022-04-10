Опять постановка? В прощании Путина с Жириновским заметили нестыковки (фото)
Российский политик умер 6 апреля
Владимир Путин прощался с Жириновским в одиночестве. / Фото: Коллаж: Сегодня
На похоронах российского политика Владимира Жириновского "исчезали" флаги и менялся вид гроба.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".
Что происходило
Как отмечается, судя по фотографиям, которые публикуют российские СМИ, президент России Владимир Путин прощался с Жириновским в одиночестве. При этом всех, в том числе и часовых, возле гроба не было.
Далее по теме
Над Москвой честные люди подняли флаг Украины
Вчера, 17:21
Лукашенко обратился к Путину из гроба Жириновского. Новые мемы про президента Беларуси
Вчера, 19:13
Шлагбаум для агрессоров: фурам из РФ и Беларуси запретили въезд в ЕС
Вчера, 15:36
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев же прощался с Жириновским в общем порядке и без специальных мер безопасности.
Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, все-таки умер 6 апреля. Ему было 75 лет. Жириновский был ярым противником независимости Украины.
Читайте также:
- Игорь Кондратюк отреагировал на новость о смерти Жириновского: Этот украинофоб может только подохнуть!
- Призывал свернуть шею киевским! Что Жириновский говорил об Украине и спорте
- "Нашел способ не жить в рашке": Сеть взорвалась мемами после смерти Жириновского (фото)
По материалам: Сегодня