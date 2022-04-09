Посольство России в Софии облили красной краской

Свои действия задержанные объяснили протестом против Украины, а краску – как символ пролитой там крови

Полиция Софии арестовала лидеров движения "Мы идем" Армана Бабикяна и Николая Хаджигенова. Коллаж "Сегодня"

Лидеры болгарской оппозиционной партии "Мы идем" облили стену посольства России красной краской.

Об этом сообщает издание BNR.

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Сотрудники полиции Софии арестовала лидеров движения "Мы идем" Армана Бабикяна и Николая Хаджигенова на срок до 24 часов. Как сообщается, именно они облили красной краской стену посольства Российской Федерации в Болгарии. В свою очередь, прокуратора Софии заявила об открытии против них дела за хулиганство.

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Свои действия мужчины объяснили протестом против Украины, а краску – как символ пролитой там крови.

"То, что мы сделали сегодня, происходит во всем мире. Только здесь задержали людей, которые высказывали свое мнение против войны и Путина",- заявил Хаджигенов.

Впрочем, это вызвало только протесты под зданием региональной администрации. Вскоре в прокуратуре заявили, что не нашли оснований для задержания и привлечения политиков к ответственности.

В Италии виллу кремлевского пропагандиста Соловьева "залили кровью"

В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской. Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".

Россия готовится ко второму раунду войны

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что авиация врага заканчивается, оставшиеся самолеты переброшены на Донбасс.

На Донбассе боевики проводят массовую мобилизацию местного населения, однако жители оккупированных территорий не хотят воевать и прячутся от призыва. Разведка опубликовала перехваченные телефонные разговоры, в которых можно услышать, что мужчины боятся выходить на улицу и массово скрываются.

6 апреля военный эксперт полковник СБУ и МВД Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно готовить атаку на Киев.

РФ уже изменила свою военную стратегию и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор намерена к 9 мая, когда россияне празднуют День победы. Президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать успехи в Украине.

По материалам: Сегодня