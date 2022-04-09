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МВФ согласовал открытие спецсчета для направления финпомощи Украине

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
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На такой спецсчет будет направлен 1 миллиард долларов от Канады для Украины

МВФ согласовал открытие спецсчета для направления финпомощи Украине

В МВФ сообщают, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд в помощь Украине. Коллаж "Сегодня"

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в Фейсбуке.

Подробности

"Сегодня (8 апреля – ред.) Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров в помощь Украине", – отметил Рашкован.

МВФ согласовал открытие спецсчета для направления финпомощи Украине

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По его словам, 1 млрд канадских долларов, которые Канада планирует выделить для Украины, будут направлены именно на этот счет.

"Мы с Минфином лоббировали это решение совместно с правительством Канады и с самого начала получили поддержку еще и из Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии", – добавил Рашкован.

Санкции для того, чтобы остановить агрессию

Санкции, которые не останавливают агрессию Путина, могут сделать из России подобие Северной Кореи, которая для всего мира является государством-изгоем.

Сотрудничество с Россией приостановил старейший банк Америки – "Bank of New York Mellon". Кроме того, в банке решили, что передадут 1 млн долларов помощи Украине на гуманитарные цели.

Также стало известно, что:

  • LG Electronics остановили все поставки в РФ;
  • Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании заявили о прекращении инвестиций в РФ: Weatherford International; Halliburton; Schlumberger; Baker Hughes;
  • Bosch остановила поставки запчастей и производство в России;
  • OKYO – Yokohama Rubber Co. Ltd. стала последним производителем шин, закрыли производство в России;
  • Северная Македония отменила безвизовый режим для россиян;
  • Американская компания Netcracker, что разрабатывает и внедряет уникальные IT решения для телеком операторов по всему миру, что в Украине большой R&D, уходит с российского рынка;
  • Компания Amway объявила о приостановке своей деятельности на территории РФ;
  • Группа компаний LVMH, которой принадлежит бренд Lorо Piana, прекратила поставки продукции в РФ.

    • 24 числа Philip Morris International Inc сообщили о важном решении. Табачный гигант прекращает выпуск некоторых сигарет и их производство в РФ, а также приостанавливает маркетинговые активности и отменяет запуск новых продуктов.

    Также прекратили свою деятельность на территории РФ и много других мировых компаний из самых разных сфер жизни.

    Ранее мы писали:

    • Привезли 117 тонн продуктов: украинские компании развернули проект "Спасаем жизни"
    • Прикрываются важными товарами: какие компании в России нагло обманывают весь мир

    По материалам: Сегодня

    Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
    0 0 2 minutes read
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    Admin

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