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ЕС решил вернуть свое диппредставительство из Польши в Киев

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
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После российского вторжения представительство временно было перенесено в Жешув

ЕС решил вернуть свое диппредставительство из Польши в Киев

Жозеп Боррель сообщил о возвращении дипломатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе (ЕСВС).

"Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа Представительства ЕС в Украине теперь снова будет осуществляться из Киева", – говорится в сообщении.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас остался в Киеве, чтобы открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев.

Ситуация с дипломатами

  • Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.
  • Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.
  • Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.
  • Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.
  • Несмотря на начавшуюся войну, украинские столицы не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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