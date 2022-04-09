ЕС решил вернуть свое диппредставительство из Польши в Киев

После российского вторжения представительство временно было перенесено в Жешув

Жозеп Боррель сообщил о возвращении дипломатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Из польского Жешува в Киев возвращается диппредставительство Европейского Совета в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе (ЕСВС).

"Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа Представительства ЕС в Украине теперь снова будет осуществляться из Киева", – говорится в сообщении.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас остался в Киеве, чтобы открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев.

Ситуация с дипломатами

Словения отправила в Киев своего представителя – полковника словенской армии Боштьяна Лесяка. Он уже приступил к работе.

Посол Литвы в Украине Вальдемар Сарапин вернулся к работе в Киеве в четверг после того, как российские войска отошли от украинской столицы.

Кроме того, турецкое посольство в Украине вернулось в Киев. Оно возобновляет работу, включая предоставление консульских услуг.

Еще до начала вторжения России в Украину в феврале посольства многих стран эвакуировали сотрудников из Киева.

Несмотря на начавшуюся войну, украинские столицы не покинули дипломатические представительства Польши и Святого Престола.

По материалам: Сегодня