Шольц потребовал от Путина немедленно прекратить войну в Украине

Глава правительства Германии пригрозил новыми санкциями

После трагедии в Буче Шольц вынужден делать более резкие заявления в адрес Путина / Коллаж "Сегодня"

На фоне давления на канцлера Германии Олафа Шольца по поводу высоких цен на энергоносители внутри страны лидеру немецкого правительства все же пришлось резко выступить в адрес президента России, от энергоносителей которой в значительной степени зависит ФРГ. Канцлер осудил действия армии России в Буче и призвал российского диктатора прекратить разрушительную войну в Украине.

Об этом сообщает немецкое издание RGA.

Заявление

Выступая в Бундестаге и осуждая произошедшее в Буче, Шольц призвал Владимира Путина прекратить никому не нужную войну.

Далее по теме

Ситуация в Мариуполе и усиление санкций против РФ. Что пишут западные СМИ о войне

Вчера, 10:08

Россиянин в Германии поплатился за организацию автопробега по Берлину

Вчера, 14:04

Официально! Владимир Жириновский умер

Вчера, 13:11

"Остановите эту разрушительную и саморазрушительную войну – немедленно. Выведите свои войска из Украины. Ужасные кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты перед выводом войск устроили там резню украинских гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков. Убийство гражданских лиц – это военное преступление. Для ясности: виновные и те, кто их заказал, должны быть привлечены к ответственности. В конце концов, мы должны ожидать, что увидим больше таких кадров", — заявил Шольц с трибуны парламента.

В Берлине также возмущены заявлениями из Москвы об инсценировке кадров в Буче.

Санкции

По словам Шольца, Европейский Союз готовит новые серьезные санкции против России, которые в итоге должны остановить Кремль и не дать ему одержать победу.

«Пятый пакет санкций находится в стадии финального обсуждения. Именно он поможет России ощутить на себе последствия этой войны», – заявил Шольц.

Как известно, ЕС 5 апреля объявил об угольном эмбарго против России, а также о запрете операций с четырьмя ключевыми российскими банками. Такое решение было принято после обнародования информации о зверствах солдат армии России в Буче.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс считает, что Запад должен продолжать усиление давление на президента России и помогать Украине.

По материалам: Сегодня