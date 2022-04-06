В мире

Запад должен усиливать давление на Путина, он понимает только силу – глава МИД Британии

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Трасс заявила, что санкции оказывают значительное влияние на экономику РФ

Запад должен усиливать давление на Путина, он понимает только силу – глава МИД Британии

Глава МИД Британии заявила, что президент России вряд ли серьезно относится к переговорам с Украиной. / Фото: DW.com, Коллаж: Сегодня

Запад должен больше усиливать давление на президента России Владимира Путина и помогать Украине, потому что Путин понимает только силу.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, пишет "Европейская правда".

Санкции против РФ

По ее словам, президент России вряд ли серьезно относится к переговорам с Украиной, если продолжает обстрелы гражданского населения. При этом Трасс заявила, что санкции оказывают значительное влияние на экономику агрессора, но "этого недостаточно, чтобы остановить военную машину России".

Запад должен усиливать давление на Путина, он понимает только силу – глава МИД Британии

Далее по теме

Запад должен усиливать давление на Путина, он понимает только силу – глава МИД Британии

Россию ждет дефолт уже в мае. Что пишут западные СМИ о войне

Вчера, 13:46

Запад должен усиливать давление на Путина, он понимает только силу – глава МИД Британии

В Пентагоне рассказали, когда в Украину прибудет еще один пакет военной помощи

Вчера, 02:52

Запад должен усиливать давление на Путина, он понимает только силу – глава МИД Британии

Абрамовича догнали западные санкции: клянчит у друзей миллион

Вчера, 13:49

"Чтобы достичь мира, мы должны быть решительными. Это значит, что мы, наши союзники и партнеры, удвоим то, что уже поставило Путина в неудобное положение – санкции против его режима и значимое оружие для Украины… Сила – это единственное, что понимает Путин. Это должно и дальше определять наш ответ. Нам нужно и дальше сильно бить по его режиму дополнительными санкциями. Мы должны убедиться, что Путин больше никогда не сможет угрожать Украине", – сказала министр.

Запад должен усиливать давление на Путина, он понимает только силу – глава МИД БританииМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

Кроме этого, она заявила, что после кадров из Бучи и других освобожденных городов у Запада есть "моральная обязанность действовать".

"Вместе мы не остановимся, пока Украина не победит, а Путин не потерпит крах", – отметила Трасс.

Напомним, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что США объявят о новых санкциях против Российской Федерации на этой неделе.

Читайте также:

  • Абрамовича догнали западные санкции: клянчит у друзей миллион
  • Испания, Италия и Дания высылают российских дипломатов из-за зверств армии РФ в Украине
  • Россию ждет дефолт уже в мае. Что пишут западные СМИ о войне

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 6 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Між Черніговом та Києвом відновили повноцінне транспортне сполучення

38 минут ago

Ашан изолирует российский офис: прекращает инвестиции и поставки

53 минуты ago

Зеленский: Киев — столица борьбы за свободу для всех в Европе

1 час ago

Без Всемирной шахматной олимпиады: Россия и Беларусь получили дополнительные отстранения

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button