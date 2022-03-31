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Хуже идиотии! Невзоров рассказал, чем «отравили» Путина

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 марта, 2022
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По словам публициста, президент РФ «находится во власти абсолютно шизофренических идей», которые пересилили в нем адекватность

Хуже идиотии! Невзоров рассказал, чем "отравили" Путина

Александр Невзоров высказался о Владимире Путине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров заявил, что президент РФ Владимир Путин подвергся «страшному облучению» и он «одержим совершенно бредовыми идеями».

Об этом Невзоров рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Гордон заявил, что Невзоров хорошо знал российского президента и поэтому представляет его психотип. Затем он спросил, почему Путин решил развязать войну против Украины.

Хуже идиотии! Невзоров рассказал, чем "отравили" Путина

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Публицист считает, что президент РФ «находится во власти абсолютно шизофренических идей", которые пересилили в нем адекватность.

"Имея, вероятно, интактный, то есть неповрежденный в электрохимическом смысле мозг с нормальной реакторикой, он находится во власти абсолютно шизофренических идей. Потому что идея всемирного господства, "русского мира", превосходства русской культуры или нации, торжества с помощью оружия – это настолько же бредовые идеи, как и идея, например, поедания мозга своего отца или идея натирания фаршем из альбиноса. Не кусая министра обороны Сергея Шойгу за нос и не грызя стол, тем не менее он одержим совершенно бредовыми идеями, которые пересилили в нем ту адекватность, которая изначально была в нем как в цивилизованном человеке", – сказал Невзоров.

Он добавил, что Путин абсолютно не критично воспринимает идеи, связанные с "русским миром".

"Он не критично воспринял бредовые, иррациональные идеи так называемых философов, того же Николая Бердяева, Ивана Ильина, массы этих завшивленных, дремучих старцев, которые объясняют, что спасение только в свинстве, противодействии прогрессу, лаптях, вшах, грязи, помойке, что именно это дает духовное величие. Почти все иррациональные идеи, воспринятые всерьез, приводят к Харькову, Мариуполю, Освенциму и Нюрнбергскому процессу. И таких идиотов мы видели за историю человечества очень много. Потому что даже азиатские полководцы Тимур, Чингисхан и все остальные бредуны-завоеватели руководствовались идеологией, идеями отравленными и патологическими", – отметил публицист.

По словам Невзорова, он не знает, когда произошло «отравление» Путина бредовыми идеями по Украине. При этом он отметил, что мотивы нападения президента РФ выглядят неправдоподобно.

"Неизвестно, в какой момент произошло отравление слабого мозга Владимира Владимировича этими патологическими, иррациональными приемами и идеями, которые вынудили его сочинить, бл**ь, сочинить нацистов в Украине… Хоть бы выдумал что-нибудь более правдоподобное – например, что вы наполовину марсиане и захвачены давно планетой Марс или что вы там все наркоманы – и поэтому вас надо бомбить…" – подчеркнул публицист.

Невзоров добавил: хотя Путиным "владеют токсичные, бредовые, шизофренические идеи", утверждение, что он сумасшедший, – под большим вопросом. Дмитрий Гордон также спросил у публициста, можно ли в этом случае президента России называть идиотом, на что тот ответил:

"Нет, это не дает бытовой идиотии. Человек находит выход из комнаты, правильно обращается с солонкой, может поймать карандаш, проводит заседания Совета безопасности… Но главные, глобальные, магистральные действия в его жизни, как правило, идиотичны и преступны", – подытожил публицист.

Ранее мы писали:

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 2 minutes read
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