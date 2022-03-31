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Берлин не желает видеть Россию и Беларусь на церемонии памяти жертв Бухенвальда

Photo of Admin Admin Send an email 49 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
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Причиной такого решения стало то, что в Харькове российской ракетой был убит узник Бухенвальда Борис Романченко

Берлин не желает видеть Россию и Беларусь на церемонии памяти жертв Бухенвальда

Германия против того, чтобы представители этих стран были на памятном мероприятии / Фото: Коллаж: Сегодня

Представителей России и Беларуси попросили не приезжать в Германию на мероприятия, посвященные освобождению концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттель. Об этом сообщает DW.

Директор Мемориального фонда напомнил о гибели бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко в результате российских обстрелов Харькова.

Борис Романченко был узником четырех нацистских концентрационных лагерей. В 1942 году он попал в концлагерь Бухенвальд. В последующие три года прошел концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен.

Берлин не желает видеть Россию и Беларусь на церемонии памяти жертв Бухенвальда

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Берлин не желает видеть Россию и Беларусь на церемонии памяти жертв Бухенвальда

Берлин не желает видеть Россию и Беларусь на церемонии памяти жертв Бухенвальда

Также он было вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора и выступал за то, чтобы люди помнили о преступлениях нацистов.

Предыстория

21 марта в Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко. Квартира мужчины и весь этаж сгорели дотла. Романченко жил на Северной Салтовке — в районе, который с первых дней войны подвергается обстрелам российских оккупантов.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 49 минут agoОбновлено: 31 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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