В мире

Ответ на агрессию будет жестким: Джонсон пригрозил Путину санкциями

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 20 марта, 2022
0 0 1 минута чтения

Перед применением мер в отношении РФ не будет никаких обсуждений

Ответ на агрессию будет жестким: Джонсон пригрозил Путину санкциями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России / Фото: Коллаж: Сегодня

Британские санкции в отношении России вступят в силу автоматически в случае ее нападения на Украину. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

"Великобритания в числе первых из западных стран озаботилась реакцией на вероятное вторжение РФ в Украину и сформировала необходимый пакет экономических санкций, которые будут достаточно жесткими. Ограничительные меры произойдут автоматически, без каких-либо дискуссий", – сказал он.

2 февраля Джонсон в Twitter опубликовал видеообращение в котором выразил поддержку Украине со стороны своей страны в борьбе с российской агрессией.

Визит Джонсона в Киев

Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили военную агрессию со стороны РФ. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

Ответ на агрессию будет жестким: Джонсон пригрозил Путину санкциями

Далее по теме

Ответ на агрессию будет жестким: Джонсон пригрозил Путину санкциями

Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку РФ

Вчера, 03:49

Ответ на агрессию будет жестким: Джонсон пригрозил Путину санкциями

Путин выдвинул шесть условий для встречи с Зеленским. Их озвучил пресс-секретарь Эрдогана

Вчера, 21:06

Ответ на агрессию будет жестким: Джонсон пригрозил Путину санкциями

Запад ввел слабые санкции против России – The Wall Street Journal

Вчера, 17:22

По результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.

Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет поражением Путина, а также прокомментировал санкции против России.

Зачем Великобритании дружить с Украиной

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что Восточная Европа "фактически оставлена сама на себя, и Британия очень активно и синхронно использует сейчас эту возможность".

"Выход из Евросоюза порождает возобновление неоимперского характера британской внешней политики. Это отвечает ее стратегическим интересам и, в частности, отвечает британскому опыту внешней политики до вступления в ЕС в 70-х годах", – объяснил он.

По словам эксперта, в Киеве стороны могут обсудить "конкретное военно-техническое сотрудничество, которое будет ключевым базовым интересом в этих договоренностях".

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 20 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет

1 час ago

Валютные интервенции НБУ: за прошлую неделю регулятор продал $232 миллиона

2 часа ago

Американский конгрессмен надеется на появление миротворцев НАТО/ООН в Украине

2 часа ago

«Они своих не забирают»: Ким призвал «собирать в мешочки» разбросанные по трупы оккупантов

3 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button