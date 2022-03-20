Ответ на агрессию будет жестким: Джонсон пригрозил Путину санкциями

Перед применением мер в отношении РФ не будет никаких обсуждений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России / Фото: Коллаж: Сегодня

Британские санкции в отношении России вступят в силу автоматически в случае ее нападения на Украину. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

"Великобритания в числе первых из западных стран озаботилась реакцией на вероятное вторжение РФ в Украину и сформировала необходимый пакет экономических санкций, которые будут достаточно жесткими. Ограничительные меры произойдут автоматически, без каких-либо дискуссий", – сказал он.

2 февраля Джонсон в Twitter опубликовал видеообращение в котором выразил поддержку Украине со стороны своей страны в борьбе с российской агрессией.

Визит Джонсона в Киев

Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили военную агрессию со стороны РФ. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

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По результатам переговоров Украина заключила новый союз с Великобританией и Польшей. Польский аналитик Лукаш Адамский считает, что этот союз поможет в борьбе против российской агрессии.

Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет поражением Путина, а также прокомментировал санкции против России.

Зачем Великобритании дружить с Украиной

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что Восточная Европа "фактически оставлена сама на себя, и Британия очень активно и синхронно использует сейчас эту возможность".

"Выход из Евросоюза порождает возобновление неоимперского характера британской внешней политики. Это отвечает ее стратегическим интересам и, в частности, отвечает британскому опыту внешней политики до вступления в ЕС в 70-х годах", – объяснил он.

По словам эксперта, в Киеве стороны могут обсудить "конкретное военно-техническое сотрудничество, которое будет ключевым базовым интересом в этих договоренностях".

По материалам: Сегодня