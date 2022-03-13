Столтенберг озвучил послание Путину по Украине

Генеральный секретарь НАТО сказал об абсурдных заявлениях России

Йенс Столтенберг (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прямо предостерег Москву от нападения на Украину с применением оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает издание Welt.

"Абсурдные заявления"

Как отмечается, Альянс планирует усилить сдерживание РФ в Восточной Европе. Столтенберг отметил, что "абсурдные заявления России о лабораториях химического и биологического оружия в Украине были услышаны".

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"Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя эту ткань лжи. Это было бы военным преступлением", – заявил он.

Йенс Столтенберг / Фото: Минобороны Украины

По словам Столтенберга, Кремль изобретает "ложные предлоги, пытаясь оправдать то, что не может быть оправдано".

Реакция Дуды

Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения. По его словам, Россия может применить химическое оружие, поскольку Владимир Путин находится в "очень сложной ситуации".

Дуда отметил, что если Путин применит оружие массового уничтожения, это изменит правила игры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опроверг очередной фейк оккупантов о том, якобы на территории Украины разрабатывают химическое оружие.

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По материалам: Сегодня