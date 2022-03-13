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Израиль нанес мощный авиаудар по позициям сирийской армии в районе Дамаска: что произошло

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты agoОбновлено: 13 марта, 2022
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В результате ракетных ударов, среди военных Сирии есть погибший и раненые

Израиль нанес мощный авиаудар по позициям сирийской армии в районе Дамаска: что произошло

Сирия заявила о ракетном обстреле со стороны Израиля / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Сирии заявили о серии ракетных ударов ВВС Израиля по целям в районе Дамаска. Сирийские ПВО попытались отразить атаку и сбили несколько ракет, сообщает Newsru.co.il со ссылкой на сирийское информагентство SANA.

Что произошло на самом деле

В 00:56 Израиль нанес авиаудары из воздушного пространства Ливана по целям в районе Дамаска. Это стало ответом на ракетные пуски по территории Израиля.

В ряде населенных пунктов на севере Израиля сработала система "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле. ЦАХАЛ сообщает, что был зафиксирован пуск ракеты с сирийской территории. В итоге сирийская ракета взорвалась в воздухе, система израильской ПРО задействована не была.

Израиль нанес мощный авиаудар по позициям сирийской армии в районе Дамаска: что произошло

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В ответ на это Армия обороны Израиля нанесла удары по сирийскому радару и зенитным батареям.

При ответном авиаударе погиб один сирийский военнослужащий, не менее пяти военных получили ранения.

"В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы только что нанесли удар по батареям «земля-воздух» в Сирии, включая радары и зенитные установки", — говорится в сообщении ЦАХАЛа в Twitter.

Израиль нанес мощный авиаудар по позициям сирийской армии в районе Дамаска: что произошло

Израиль регулярно проводит атаки на Сирию, целью которых являются поддерживаемые Ираном военизированные структуры, наиболее известной среди которых является ливанская террористическая организация "Хезболла".

Damascus during the attack. https://t.co/mJavoe0YN6pic.twitter.com/Rj9nWxLBMT

— Ali Hashem (@alihashem_tv) February 8, 2022

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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