Еще раз готовы выслушать: генсек НАТО написал письмо Лаврову
Йенс Столтенберг продолжает искать дипломатический путь в отношениях с Кремлем
/ Фото: Коллаж: Сегодня
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического вызода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.
Соответствующее заявление Столтенберг сделал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Укринформ.
"В это утро я направил письмо министру иностранных дел (России) Лаврову и подтвердил наше приглашение России продолжить диалог, провести серию встреч в рамках Совета НАТО-РФ, чтобы найти дипломатический путь вперед. Мы готовы выслушать беспокойство России, обсуждать его, соблюдая фундаментальные принципы европейской безопасности, под которым мы все подписались", – сказал генсек НАТО.
Йенс Столтенберг / Фото: Минобороны Украины
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К каким компромиссам готово НАТО
По его словам, НАТО предлагает России проведение совместных брифингов по военным учениям и ядерной политике, меры по увеличению прозрачности и уменьшению рисков военной деятельности, сокращению угроз в космосе и кибернетическом пространстве.
Предложения НАТО также включают контроль над вооружениями, включая ядерное оружие и ракеты среднего и малого радиуса действия наземного базирования.
"Эти сферы являются повесткой дня для содержательного диалога. Но НАТО не пойдет на компромиссы в ключевых принципах – в праве каждого государства выбирать собственный путь и в способности НАТО защитить всех союзников", – подчеркнул он.
Заседание Совета Россия-НАТО / Фото: НАТО
Россия боится расширения НАТО
- 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия-НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за пять-десять минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- 26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.
- Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.
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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ответы США и НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". По его словам, "принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы".
По материалам: Сегодня