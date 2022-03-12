Еще раз готовы выслушать: генсек НАТО написал письмо Лаврову

Йенс Столтенберг продолжает искать дипломатический путь в отношениях с Кремлем

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического вызода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Укринформ.

"В это утро я направил письмо министру иностранных дел (России) Лаврову и подтвердил наше приглашение России продолжить диалог, провести серию встреч в рамках Совета НАТО-РФ, чтобы найти дипломатический путь вперед. Мы готовы выслушать беспокойство России, обсуждать его, соблюдая фундаментальные принципы европейской безопасности, под которым мы все подписались", – сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг / Фото: Минобороны Украины

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К каким компромиссам готово НАТО

По его словам, НАТО предлагает России проведение совместных брифингов по военным учениям и ядерной политике, меры по увеличению прозрачности и уменьшению рисков военной деятельности, сокращению угроз в космосе и кибернетическом пространстве.

Предложения НАТО также включают контроль над вооружениями, включая ядерное оружие и ракеты среднего и малого радиуса действия наземного базирования.

"Эти сферы являются повесткой дня для содержательного диалога. Но НАТО не пойдет на компромиссы в ключевых принципах – в праве каждого государства выбирать собственный путь и в способности НАТО защитить всех союзников", – подчеркнул он.

Заседание Совета Россия-НАТО / Фото: НАТО

Россия боится расширения НАТО

12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия-НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за пять-десять минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.

Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ответы США и НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". По его словам, "принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы".

По материалам: Сегодня