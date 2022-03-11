Новый удар санкциями по агрессору. ЕС готовится отказаться от российской нефти, газа и угля
Правда, на полный отказ от кровавых энергоносителей уйдет несколько лет
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Фото: Коллаж: Сегодня
Европа осознала, что введенных против России санкций маловато и нужно продолжать давить на Москву этим способом. Сейчас идет подготовка к введению четвертого пакета санкций против России.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Твиттере.
Что известно
"То, как мы ответим сегодня на гнусное нападение России, определит будущее Украины, нашего Союза и всего нашего континента. Давайте оставаться верными принципам, которыми до сих пор руководствовались наши ответные действия: Ответственность, сплоченность, сплоченность, решительность", – отметила Урсула фон дер Ляйен.
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В частности, Евросоюз готовится отказаться от российских энергоносителей, передает CNN.
«К середине мая мы выступим с предложением о поэтапном отказе от российского газа, нефти и угля к 2027 году, подкрепленного необходимыми национальными и европейскими ресурсами«, — сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая вместе с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и президент Франции Эммануэль Макрон после саммита лидеров ЕС по Украине.
Санкционная удавка
- Соединенные Штаты Америки в пятницу, 11 марта, расширили санкции против России из-за войны в Украине.
- Подсанкционный российский олигарх Роман Абрамович оставил английский футбольный клуб Челси без денег.
- Европейская комиссия подготовила план REPowerEU, в котором представила необходимые шаги для отказа стран Европы от российского газа.
- Крупнейший банк США JPMorgan сворачивает свою деятельность в России, а также завершает уже существующие обязательства в стране.
По материалам: Сегодня