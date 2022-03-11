ЕС вынудили отказаться от самого болезненного экономического удара по России – Reuters

Также в Европе выступили против запрета участия России в системе SWIFT

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Официальные лица США и Европы завершают работу над обширным пакетом санкций в случае вторжения Российской Федерации в Украину. В то же время европейские страны выступили с серьезными возражениями по поводу запрета участия России в системе SWIFT.

Об этом сообщает Reuters.

Санкции против России

Как отмечается, санкции нацелены на крупные российские банки, однако не включают запрет РФ на участие в финансовой системе SWIFT. Также они включают в себя контроль над экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов, а также санкции против "конкретных российских олигархов".

Далее по теме

Кадыров в отчаянии: украинцы звонят родственникам оккупантов и сообщают об их смерти

Сегодня, 02:59

Эхо войны в Украине? На столицу Хорватии упали обломки самолета (видео)

Сегодня, 10:23

Макрон назвал непримлемыми требования Путина по Украине

Вчера, 20:42

Один из американских чиновников заявил, что в список российских банков, на которые могут быть наложены санкции, могут входить ВТБ и Сбербанк, а также "крупнейшие финансовые институты в России".

/ Фото: Getty Images

Вопрос SWIFT

Издание, ссылаясь на три источника, сообщает о серьезных возражениях по поводу полного запрета участия РФ в системе SWIFT со стороны европейских стран. Отмечается, что на данный момент такое ограничение не рассматривается.

Как отмечается, европейские кредиторы выразили обеспокоенность тем, что запрет России на SWIFT будет означать, что непогашенные кредиты на миллиарды долларов, которые они имеют в России, не будут погашены.

По словам одного из источников, санкции против крупных российских банков окажут "значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику".

"Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по русским, и при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции явно сильнее ударят по Европе", – сказал один из источников.

При этом официальные лица США заявили, что в ходе встреч со своими коллегами в Германии, Франции и Великобритании на этой неделе был достигнут "значительный прогресс в отношении пакета санкций".

Позиция союзников Украины

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что если РФ решится на новое нападение на Украину, то визовые ограничения будут в числе мер, которые предпримут США против российской агрессии.

Шерман не уточнила, коснутся ли ограничения отдельных лиц или более широких категорий россиян.

11 февраля Reuters сообщило, что Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если РФ решит начать полномасштабную войну против Украины

Новые законы позволят Великобритании накладывать жесткие наказания на тех, кто приближен к Кремлю и причастен к дестабилизации ситуации в Украине, подрыву или угрозе ее территориальной целостности, суверенитета или независимости.

Напомним, 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Угроза вторжения в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Также глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у России недостаточно сил для вторжения.

По материалам: Сегодня