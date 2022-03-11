Эхо войны в Украине? На столицу Хорватии упали обломки самолета (видео)
Возле места падения были обнаружены парашюты
/ Фото: Коллаж: Сегодня
В столице Хорватии Загребе 10 марта разбился неизвестный самолет, на месте происшествия была обнаружена воронка и два парашюта.
Инцидент произошел в районе Ярун в юго-западной части хорватской столицы. На месте находятся полицейские группы, специализирующиеся на реагировании на такого рода события. В МВД Хорватии заверили, что у граждан нет причин для беспокойства, сообщает местное издание N1.
/ Фото: N1
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/ Фото: N1
Полиция Загреба получила несколько сообщений от граждан в четверг после 23:00 о том, что они услышали взрыв, этому предшествовало падение некоего объекта.
"На место происшествия были направлены патрули полиции, которые обнаружили воронку в зеленой зоне, неподалеку обнаружили два парашюта", – сообщили в хорватской полиции.
В результате падения было повреждено несколько припаркованных автомобилей, о пострадавших людях не сообщается.
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Как сообщает заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов, самолет оккупантов упал на жилой дом. О жертвах и пострадавших среди гражданского населения не сообщалось.
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По материалам: Сегодня