Еще никогда такого не слышали: реакция Джонсона на выступление Зеленского

Речь Зеленского о войне России против Украины впечатлила британских парламентариев – Джонсон дал обещание президенту нашей страны

Джонсон оценил выступление Зеленского. Фото: Getty Images, ОПУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед британской Палатой общин стало лучшим, что в парламенте слышали за всю историю. С подобными речами не выступал никто ранее.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Никогда ранее за многовековую историю парламента Палата общин не выслушивала обращения, подобного тому, которое произнес президент Зеленский сегодня", – написал он.

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Джонсон заверил, что правительство Великобритании будет делать все, "чтобы гарантировать, что путинское вторжение провалится и Украина снова станет свободной".

Чем Зеленский удивил парламент Британии?

Президент в своем обращении рассказал британским парламентариям о 13 днях войны, которую Украина никогда не хотела начинать:

В 1-й день в 4 утра на нас полетели крылатые ракеты. Да так, что все проснулись – мы, дети – вся Украина. Мы все взяли оружие и стали большой армией.

На 2-й день отбивались от атак в воздухе, на суше и на море. И наши героические пограничники на острове Змеиный в Черном море рассказали всем о финале войны, а именно: куда отправится враг.

На 3-й день российские войска не прячась били прямо по людям, по жилым домам – артиллерией и авиабомбами. И это окончательно показало нам и миру, кто есть кто.

На 4-й день, когда пленных мы уже начали брать десятками, мы не потеряли достоинство. И не издевались над ними. Мы относимся к ним, как к людям.

На 5-й день террор против нас уже был откровенным. Против городов и маленьких городков. Разрушены районы. И это геноцид, который не сломал нас.

На 6-й день российские ракеты упали на Бабий Яр. Это место, где нацисты казнили 100 тысяч человек в годы Второй мировой войны. Спустя 80 лет, Россия убила их во второй раз.

На 7-й день мы поняли, что они разрушают даже церкви. Они не знают ничего святого и великого.

На 8-й день мир увидел, что из российских танков стреляют по атомной электростанции. Самый большой в Европе. И мир стал понимать, что это террор против всех.

На 9-й день мы слушали встречу стран НАТО. И без желаемого для нас результата. Даже небо закрыть не могут, поэтому гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля.

На 10-й день безоружные украинцы массово протестовали в оккупированных городах. Останавливали бронетехнику голыми руками.

На 11-й день, когда бомбили уже жилые районы, когда от взрывов все разрушалось, когда эвакуировали детей из детской онкобольницы, мы осознали: украинцы стали героями.

На 12-й день, когда потери армии РФ уже превысили 10 тысяч убитых, в этом списке появился и генерал. И это дало нам уверенность: за все преступления все же будет ответственность.

На 13-й день в блокированном российскими войсками Мариуполе умер ребенок. От обезвоживания. Я думаю все слышат – там у людей нет воды! Всего за 13 дней российского вторжения было убито 50 детей.

"Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте ее наконец государством-террористом. Найдите способ сделать безопасным наше украинское небо. Слава великой Украине! Слава Великобритании!", — сказал Зеленский.

По материалам: Сегодня