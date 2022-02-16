Китай может воспользоваться российско-украинским кризисом, спровоцировав его в Азии — генерал Вильсбах

Китай может воспользоваться российско-украинским кризисом, спровоцировав ситуацию в Азии в то время, когда Запад сосредоточен на снижении напряженности в отношениях с Россией, предупредил в среду командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Уилсбах.

Вильсбах отметил, что Китай находится в союзе с Россией во время этого кризиса, что вызывает вопросы о намерениях Китая в Азии, пишет Первая Лента со ссылкой на AFP.

«Китай наблюдает за тем, что происходит в Европе, и попытается что-то сделать здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе. Они проверят, как отреагирует международное сообщество», — сказал генерал.

Он добавил, что, когда Пекин в конфликте с Украиной встал на сторону России, он провел переговоры со своим штабом и другими «акторами» в регионе о последствиях этого движения. Его команда на Гавайях сыграет ключевую роль в случае конфликта в Тихом океане.

По словам генерала, Китай во время кризисов ищет возможности для наживы, но примеров конкретных возможных действий Поднебесной он не привел.

На протяжении многих лет Пекин обвиняли в разжигании напряженности в регионе, поскольку он продолжал укреплять свой контроль над ключевыми островами и атоллами в Южно-Китайском море. Китай претендует почти на все это море, но это соответствует претензиям Тайваня и четырех стран Юго-Восточной Азии: Брунея, Малайзии, Филиппин и Вьетнама.

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