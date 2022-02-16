Столтенберг рассказал, как отреагирует НАТО на возможное признание Россией ОРДЛО

Признаков деэскалации со стороны России на местах нет, но есть надежда, что Москва выберет дипломатическое решение, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью газете Le Figaro Столтенберг заявил, что ситуация вокруг Украины внушает осторожный оптимизм, пишет Первая Лента.

На вопрос, как отреагирует НАТО, если Россия признает отделение восточных областей Украины, глава Альянса заявил: «Это было бы явным нарушением территориальной целостности Украины. Донецкая и Луганская области входят в международнопризнанные границы Украины. Тогда это было бы нарушением Минских соглашений. Признание Луганской и Донецкой областей противоречило бы усилиям встреч в нормандском формате».

«Мы уже усилили свое присутствие, направив дополнительные войска в Балтийский регион. Это ответ на усиление напряженности, вызванное наращиванием российских вооруженных сил вокруг Украины. Мы усилили подготовку сил реагирования НАТО. Мы все еще можем быстро укрепить их, если это необходимо. Несколько союзников мобилизовали войска. Кроме того, мы рассматриваем в более отдаленной перспективе возможность скорректировать свое присутствие на восточном фланге, включая батальон в Румынии и других странах Черноморского региона. Решение еще не принято, но я приветствую предложение Франции возглавить боевую группу в Румынии», — заверил Столтенберг.

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