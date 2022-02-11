Скончался Люк Монтанье: лауреат Нобелевской премии и первооткрыватель ВИЧ

Люк Монтанье, французский вирусолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за совместное открытие ВИЧ, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщили власти города Нейи-сюр-Сен (департамент Верхний Сен), где умер Монтанье.

Монтанье за ​​десять с лишним лет стал неоднозначной фигурой в своем научном сообществе из-за озвучивания сомнительных теорий и постепенно был исключен из научного сообщества, пишет Первая Лента со ссылкой на AFP.

Монтанье 6 октября 2008 года был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине совместно с Франсуазой Барре-Синусси за вклад в открытие вируса иммунодефицита человека, известного как ВИЧ.

После вспышки пандемии Covid-19 он напомнил о себе противоречивыми теориями о коронавирусе. Он утверждал, в частности, что вирус SARS-CoV-2 не природного происхождения, а создан в лабораториях.

Он также неоднократно негативно отзывался о вакцинах против Covid-19. По его словам, массовая вакцинация от коронавируса во время пандемии — это «немыслимый» поступок и историческая ошибка, которая «порождает варианты» и приводит к смертям от болезни.

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