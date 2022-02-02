Звезда сериала «Ходячие мертвецы» умер при странных обстоятельствах: что известно

Актеры и создатели сериала «Ходячие мертвецы» попрощались с актером Мозесом Дж. Мозли, который умер в возрасте 31 года. Семья актера сообщила о его исчезновении на прошлой неделе, а полиция расследует обстоятельства его смерти.

Мозес Дж. Мозли приобрел популярность благодаря роли зомби Майка в сериале «Ходячие мертвецы», в котором он играл в 2012-2015 годах. Он также снялся в фильмах «Голодные игры: В огненном кольце» и «Кудзу Зомби», а также в сериалах «Американская душа» и «Охотник за преступностью», пишет Первая Лента со ссылкой на TMZ.

«Мозес был очень талантливым человеком. У него была яркая аура. Его друзья, семья и поклонники скучают по нему. Он всегда был сгустком радостной энергии», — написала в заявлении его агент Табата Минчью. «Наши мысли и молитвы теперь обращены к члену семьи «Ходячих мертвецов» Мозесу Дж. Мозли», — сообщила станция AMC, которая транслировала сериал.

Мозли родился 23 декабря 1990 года в городке Айкен, Южная Каролина. Помимо съемок в кино, он выпустил книгу с вдохновляющими цитатами и лозунгами.

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