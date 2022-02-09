В мире

В Германии недовольны работой канцлера Шольца: в том числе из-за Украины

71 процент опрошенных недоволен действиями канцлера

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 9 февраля, 2022
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После двух месяцев работы нового коалиционного правительства СДПГ, Зеленых и СвДП пришло время первых оценок. Как показал репрезентативный опрос Сиви, проведенный по заказу немецкого издания «Фокус», дела коалиции идут плохо, и 71 процент опрошенных считают работу канцлера Олафа Шольца отрицательный. Избиратели недовольны стилем управления и общения, а также работой отдельных министерств.

Лидеры СДПГ, СвДП и зеленых получили высокую оценку за эффективные и «молчаливые коалиционные переговоры». Обнадеживало и название коалиционного соглашения «Дерзайте добиться большего прогресса», — пишет Первая Лента.

Однако через два месяца после приведения к присяге правительства канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и его министров кредит избирателей, похоже, был исчерпан. Пандемия коронавируса, инфляция и кризис в Украине не дали правительству много времени для акклиматизации, к тому же оно с самого начала допустило массу ошибок, — подчеркивает «Фокус». Плохо была встречена и нерешительная позиция властей перед лицом кризиса в Украине и резкого роста цен на энергоносители.

3-7 февраля институт изучения общественного мнения Civey провел опрос более 5 тысяч человек по заказу «Фокус Онлайн».

Первый урок заключается в отсутствии сильного лидерства в правительстве. Только 12 процентов опрошенных довольны Шольцем на посту канцлера, 18 процентов не имеет мнения. Целых 71 процент нашел стиль управления Шольца плохим или очень плохим.

Ранее мы сообщали, что Германия в 2021 году одобрила продажу оружия на 9,35 млрд евро, но не в Украину

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов agoОбновлено: 9 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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