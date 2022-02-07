Германия в 2021 году одобрила продажу оружия на 9,35 млрд евро: но не в Украину

Будучи четвертым по величине экспортером оружия в мире, Германия в 2021 году продала оружия на 9,35 млрд евро. Большая их часть досталась авторитарному Египту. Германия поставляет в Украину 5000 касок, но не хочет поставлять оружие.

Крупнейшим получателем немецкой военной техники в 2021 году стал Египет, закупивший оружия на 4,34 млрд евро. Страну критиковали за нарушения прав человека и участие в конфликтах в Йемене и Ливии, пишет Первая Лента.

Следующими получателями немецкого оружия стали США, Нидерланды, Сингапур, Австралия, Великобритания и Южная Корея.

В 2021 году правительство Германии одобрило экспорт оружия на сумму 9,35 млрд евро; это больше, чем когда-либо прежде.

В конце 2021 года, незадолго до окончания срока, правительство канцлера Ангелы Меркель и тогдашний вице-канцлер, ныне возглавляющий правительство ФРГ, Олаф Шольц одобрили продажу трех боевых кораблей и 16 систем ПВО Германии Египту.

Ранее мы сообщали, что Германия отправляет корабли в Израиль, а помогать Украине не хочет.