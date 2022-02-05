Словакия предоставит США два военных аэродрома

Министр обороны Словакии Ярослав Надь и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в четверг вечером в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в области обороны. Соглашение еще должно быть одобрено словацким парламентом, а затем ратифицировано президентом Зузаной Чапутовой.

Соглашение позволит американским войскам использовать инфраструктуру двух военных аэропортов, а также другие объекты в регионе. Американцы вложат 100 миллионов долларов в модернизацию объектов. Контракт подписан на 10 лет, пишет Первая Лента.

Представители правительства Словакии заявили, что соглашение не угрожает суверенитету страны, как утверждают парламентская и непарламентская оппозиция, а также противники тесных связей с США.

После подписания соглашения Надь подчеркнул, что оно является выражением совместной приверженности Словакии как союзника НАТО трансатлантической безопасности.

Блинкен, со своей стороны, подчеркнул преимущества соглашения для обеих стран. Он также возразил против дезинформации, сопровождавшей соглашение, заявив, что документ основан на взаимном сотрудничестве и уважении и выражает интересы обоих правительств.