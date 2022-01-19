Необъяснимый полет российского самолета над стратегическими объектами в Финляндии: финны требуют объяснений

Неожиданный полет большого российского гражданского транспортного самолета над штабом ВВС и базой военной разведки в центральной Финляндии вызвал предположения о российской провокации, шпионской акции или проверке реакции финнов.

Финские ВВС заявили во вторник, что им известно о гражданском полете и что он был одобрен. «Вооруженные силы не спекулируют на маршрутах или пунктах назначения гражданских перевозчиков», — говорится в сообщении, подчеркивая, что воздушное пространство Финляндии охраняется круглосуточно, семь дней в неделю и круглый год, пишет Первая Лента со ссылкой на местные СМИ.

Однако глава парламентского комитета по обороне Илкка Канерва ожидает пояснений от российской стороны. «Вряд ли это было совпадением», — сказал во вторник опытный политик, отметив, что маршрут полета пролегал именно над стратегическими объектами, важными для безопасности страны, и информация о них остается в значительной степени засекреченной.

Рейс Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo, одной из крупнейших грузовых авиакомпаний России, состоялся в субботу.

По информации финского радио Yle, которая раскрыла это событие, рейс пролегал из Москвы в Мурманск. Над Белым морем машина развернулась и, пролетев над центральной и южной Финляндией, взяла курс на Лейпциг, Германия, где расположен один из европейских филиалов компании.

Ранее мы сообщали, что в Белом доме отмечают, что Россия может напасть на Украину в любой момент.