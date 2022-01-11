Третий город в Китае ушел на локдаун: в стране почти 20 млн жителей на изоляции

Около 5 миллионов человек в городе Аньян в центральном Китае были изолированы во вторник после того, как было обнаружено по крайней мере два случая заражения вариантом коронавируса Omikron. Строгие ограничения уже применяются в общей сложности почти к 20 миллионам человек в трех городах КНР.

В Аньяне, провинция Хэнань, за последние дни диагностировано более 20 случаев заражения коронавирусом, два из которых подтвердили вариант «омикрон». Инфекции связаны со вспышкой этого варианта, выявленной ранее в портовом городе Тяньцзинь недалеко от Пекина, пишет Первая Лента.

Жителям Аньяна было запрещено покидать свои дома, водить автомобили в принципе, а рестораны и магазины были закрыты, за исключением тех, которые снабжают людей предметами первой необходимости. Пока не сообщается, до какого времени будет действовать локдаун, но было отмечено, что он предназначен для облегчения массового скрининга.

Уже почти три недели 13-миллионный город Сиань на северо-западе Китая находится в локдауне, который с декабря борется с волной инфекций с вариантом Delta. Всего там выявлено уже более 2 тысяч случаев Covid-19 и это крупнейшая вспышка заболевания в Китае со времен Уханьского кризиса на рубеже 2019 и 2020 годов.

Ране мы сообщали, что Китай борется с самой большой волной COVID-19.