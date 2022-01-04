Китай борется с самой большой волной COVID-19: в 13-миллионном городе введет строгий локдаун

Последняя волна заражения вариантом Delta в Сиане началась 9 декабря. К концу месяца там подтверждено почти 1,5 тысячи случаев COVID-19, наибольшее количество среди китайских городов в 2021 году. Людей вывозили из домов на карантин посреди ночи, были жалобы на холода и нехватку еды.

Последняя неделя декабря, в которой было зарегистрировано 1151 новый случай, также была худшей неделей за весь 2021 год в Китае. Текущая вспышка в Сиане является крупнейшей с тех пор, как страна справилась с первой волной пандемии в Ухане весной 2020 года, пишет Первая Лента со ссылкой на местные СМИ.

Показатели заболеваемости в Китае значительно ниже, чем во многих других странах, но китайские власти следуют принципу «нулевого заражения» и энергично реагируют даже на единичные инфекции, чтобы предотвратить крупномасштабное повторение пандемии, особенно в преддверии февральских Олимпийских игр в Пекине.

В Сиане в конце декабря была введена строгая изоляция, и было запрещено покидать город без специального разрешения. Позже правила были ужесточены, и ходить за покупками также запретили. Власти снабжают людей самыми необходимыми товарами, но были жалобы на задержки с доставкой.

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