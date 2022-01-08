Гигантский астероид пролетит мимо Земли: он классифицируется, как потенциально опасный

На следующей неделе мимо Земли пролетит скалистый астероид длиной 1 км. Он классифицируется как «потенциально опасный» из-за своего размера и регулярных посещений нашей планеты, но шансы его столкновения с Землей в ближайшем будущем ничтожны.

Портал ScienceAlert, который сообщает о научных исследованиях и открытиях, заверяет, что перемещение астероида, вдвое превышающего размер Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, будет безопасным. Астероид пролетит 1,93 миллиона км от Земли, что примерно в 5,15 раза больше расстояния между Землей и Луной. Расчеты его траектории показывают, что в ближайшее время нет риска столкновения с Землей, пишет Первая Лента.

Ближайшее сближение произойдет 18 января в 16.51 (21.51 по киевскому времени). Этот космический камень, известный как астероид (7482) 1994 PC1, был обнаружен в 1994 году астрономом Робертом Макнотом в обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии.

Последняя близкая встреча произошла 89 лет назад, 17 января 1933 года, на немного более коротком, но все же безопасном расстоянии 1,1 миллиона километров. Следующий крупный план состоялся 18 января 2105 года на таком же расстоянии от Земли. Предполагается, что астероид такого размера столкнется с Землей только один раз на 600 000 лет.

Ранее мы сообщали, что НАСА нашло первую возможную планету за пределами нашей галактики.