Ситуация в Казахстане: власти сообщили об убитых сотрудниках сил безопасности

В результате беспорядков и демонстраций, сотрясавших Казахстан в течение нескольких дней, было убито 12 сотрудников сил безопасности и ранено 353 человека, заявили власти страны в четверг по общественному телевидению.

«Тело одного из них было обнаружено с отрезанной головой. Это свидетельствует о терроризме и экстремистском характере формирований, принимавших участие в демонстрациях», — заявили в СМИ представители казахстанской полиции, пишет Первая Лента.

Как сообщает телеканал «Хабар-24», протестующие окружили две больницы в Алматы и не пропускали пациентов и медицинский персонал в здания. «По данным аппарата начальника полиции Алматы, террористы не пускают в больницы пациентов, а также врачей и медицинский персонал, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье мирных жителей», — сообщило телевидение.

Ранее в четверг местная полиция сообщила, что «десятки участников беспорядков ликвидированы» и что после нескольких часов столкновений ситуация в Алматы успокоилась.

В Минздраве Казахстана сообщили, что в результате беспорядков пострадали более тысячи человек, почти 400 госпитализированы. 62 человека находятся в реанимационных отделениях.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января и были вызваны повышением цен на СПГ, используемым для заправки автомобилей, а также ростом цен на другие товары.