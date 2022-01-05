Страшные данные: более миллиона заражений на коронавирус в США за сутки

За последние 24 часа в США было зарегистрировано более миллиона случаев заражения COVID-19. Во всем виноват вариант Омикрона.

По данным Университета Джона Хопкинса (JHU), в понедельник в США впервые было зарегистрировано более миллиона новых случаев заражения коронавирусом (1,08 миллиона). Увеличивается и количество госпитализаций, пишет Первая Лента.

Такое большое количество заражений частично связано с тем, что некоторые штаты не обновляют свои данные в выходные дни. В то же время в эту статистику не вошли данные по шести штатам, которые не публиковали новую статистику в понедельник.

Среднее число новых случаев за семь дней превышает 487000 в сутки и вдвое выше, чем на предыдущей неделе. Только во Флориде зарегистрировано почти 948 процентных двухнедельный рост инфекций.

Увеличение числа инфекций во многом связано с распространением варианта Омикрон, который также вызывает рекордные волны в других странах. В ответ на новый вариант Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) во вторник одобрили сокращение интервала между второй и третьей дозами вакцины COVID-19 с шести до пяти месяцев.

Ранее мы сообщали, что появилась новая информация об омикроне.