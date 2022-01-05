В мире

Новая информация об Омикроне — это может быть хорошей новостью

Новые данные предоставили в ВОЗ

Photo of Виктор Виктор Send an email 28 минут agoОбновлено: 5 января, 2022
0 0 1 минута чтения
epa09226046 A healthcare worker collects specimen samples during a COVID-19 swab test at a small neighborhood in Jakarta, Indonesia, 25 May 2021. The Indonesian government is accelerating the vaccination process due to an increasing number of COVID-19 cases after Eid al-Fitr holydays. EPA/ADI WEDA Dostawca: PAP/EPA.

Появляется все больше свидетельств того, что вариант коронавируса Омикрон поражает верхние дыхательные пути, но вызывает более легкие симптомы инфекции, чем предыдущие варианты, сказал во вторник Абди Махамуд, специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике инфекций.

«Это может быть хорошей новостью, но нам действительно нужны дополнительные исследования, чтобы доказать это», — сказал Махамуд, указав, что отличительной чертой Omicron является то, что он одновременно вызывает резкое увеличение числа инфекций с низкой смертностью, пишет Первая Лента.

Эксперт ВОЗ напоминает, что с момента открытия Омикрона в ноябре 2021 года данные Организации показывают, что этот вариант быстро распространился и сейчас присутствует как минимум в 128 странах. Однако, хотя количество ежедневных инфекций во многих странах выросло до рекордных уровней, количество госпитализаций и смертей часто ниже, чем на более ранних стадиях пандемии.

«Сейчас мы наблюдаем разделение инфекций и смертей», — сказал Махамуд, предупредив, что высокая инфекционность Omicron означает, что он станет доминирующим во многих местах в течение нескольких недель, создавая угрозу для медицинских систем в странах, где существует высокий уровень инфекционных заболеваний, так как часть населения остается непривитой.

Ранее мы сообщали, что во Франции открыли штамм коронавируса IHU.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 28 минут agoОбновлено: 5 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Самая смертоносная волна Covid-19 может произойти в ближайшие месяцы — последние исследования

1 неделя ago

Странные рекорды вакцинации в «ЛНР»: опубликованы цифры

1 неделя ago

Тревожные данные из Франции: такого еще не было с начала пандемии

2 недели ago

Новые данные – стал известен риск госпитализации при заражении Омикроном

2 недели ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button