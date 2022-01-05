Новая информация об Омикроне — это может быть хорошей новостью

Появляется все больше свидетельств того, что вариант коронавируса Омикрон поражает верхние дыхательные пути, но вызывает более легкие симптомы инфекции, чем предыдущие варианты, сказал во вторник Абди Махамуд, специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике инфекций.

«Это может быть хорошей новостью, но нам действительно нужны дополнительные исследования, чтобы доказать это», — сказал Махамуд, указав, что отличительной чертой Omicron является то, что он одновременно вызывает резкое увеличение числа инфекций с низкой смертностью, пишет Первая Лента.

Эксперт ВОЗ напоминает, что с момента открытия Омикрона в ноябре 2021 года данные Организации показывают, что этот вариант быстро распространился и сейчас присутствует как минимум в 128 странах. Однако, хотя количество ежедневных инфекций во многих странах выросло до рекордных уровней, количество госпитализаций и смертей часто ниже, чем на более ранних стадиях пандемии.

«Сейчас мы наблюдаем разделение инфекций и смертей», — сказал Махамуд, предупредив, что высокая инфекционность Omicron означает, что он станет доминирующим во многих местах в течение нескольких недель, создавая угрозу для медицинских систем в странах, где существует высокий уровень инфекционных заболеваний, так как часть населения остается непривитой.

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