Во Франции открыли штамм коронавируса IHU: он устойчив к вакцине и очень опасен

Французские ученые говорят, что новый вариант коронавируса, IHU, обнаруженный в декабре в Марселе, более устойчив к вакцине и более заразен, чем исходная версия вируса,

Новый вариант коронавируса был диагностирован 10 декабря у пациентов из городка Форкалькье в отделении Альп Верхнего Прованса в Институте инфекционных болезней Университетской больницы Марселя (IHU), сообщает Первая Лента со ссылкой на Daily Mail.

Форкалькье — город, расположенный примерно в 100 километрах от Марселя. Этот вариант, названный IHU, был депонирован в сети научного обмена GISAID под номером B.1.640.2.

По словам исследователей, «штамм имеет 46 мутаций, что делает его более устойчивым к вакцине и более заразным, чем исходный вирус», но, как отмечают эксперты, «мало доказательств того, что он вытесняет нынешний доминирующий вариант Omikron, который составляет более чем в 60% случаев во Франции».

На данный момент около Марселя выявлено 12 случаев заражения ИГУ, первый из которых был связан с поездкой в ​​Камерун.

В тоже время в мире пока не был зафиксирован этот штамм в других странах. Пока в ВОЗ никак не прокомментировали информацию о новом штамме вируса.

Ранее стал известен риск госпитализации при заражении Омикроном.