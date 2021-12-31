В мире

Путин хочет разговаривать с США, как это делал СССР во время холодной войны – NYT

Американские медиа поделились своим мнением.

Photo of Виктор Виктор Send an email 17 часов agoОбновлено: 31 декабря, 2021
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epa09627524 Russian President Vladimir Putin holds talks with US President Joe Biden via videoconference at the Bocharov Ruchei residence in Sochi, Russia, 07 December 2021. EPA/MIKHAEL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT Dostawca: PAP/EPA.

Президент России Владимир Путин в четверг провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом

Что касается вопроса Украины, пишет New York Times, Кремль явно хочет вернуться к методам дипломатической практики, известным по холодной войне, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

Это можно рассматривать как часть более широкого плана России по возвращению к политике сфер влияния, считает Wall Street Journal.

«Путин явно хочет разговаривать в первую очередь с США и их лидерами, как это делал СССР во время холодной войны», — отмечает New York Times. Издание добавляет, что российский лидер, вероятно, оказывает давление на США в важных для себя вопросах.

Последний раз лидеры США и России разговаривали 7 декабря, и встреча длилась более двух часов в формате видеоконференции. Затем Байден пригрозил России беспрецедентными санкциями, если она вторгнется в Украину.

10 января, скорее всего, в Женеве, состоится встреча российских и американских дипломатов, на которой будут рассмотрены широко понимаемые вопросы безопасности.

Ранее США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 17 часов agoОбновлено: 31 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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