Путин хочет разговаривать с США, как это делал СССР во время холодной войны – NYT

Президент России Владимир Путин в четверг провел переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом

Что касается вопроса Украины, пишет New York Times, Кремль явно хочет вернуться к методам дипломатической практики, известным по холодной войне, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

Это можно рассматривать как часть более широкого плана России по возвращению к политике сфер влияния, считает Wall Street Journal.

«Путин явно хочет разговаривать в первую очередь с США и их лидерами, как это делал СССР во время холодной войны», — отмечает New York Times. Издание добавляет, что российский лидер, вероятно, оказывает давление на США в важных для себя вопросах.

Последний раз лидеры США и России разговаривали 7 декабря, и встреча длилась более двух часов в формате видеоконференции. Затем Байден пригрозил России беспрецедентными санкциями, если она вторгнется в Украину.

10 января, скорее всего, в Женеве, состоится встреча российских и американских дипломатов, на которой будут рассмотрены широко понимаемые вопросы безопасности.

Ранее США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.