В мире

Тревожные данные из Франции: такого еще не было с начала пандемии

Рекордное количество новых случаев заражения

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 25 декабря, 2021
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epa09563765 Romanian medical staff prepare the outfit before to enter in the covid section of Bucharest Emergency University Hospital, in Bucharest, Romania, 04 November 2021. Romania registered today 489 coronavirus related deaths, 1,902 patients being hospitalized in intensive care units, in the entire country. Romanian health authorities are struggling to cope with the outbreak of the fourth wave, as only 37percent of the adult population has been immunized trough vaccination. Bucharest University Hospital must take care of all non-covid patients from almost one third of the country, the medical staff being overwhelmed. EPA/ROBERT GHEMENT Dostawca: PAP/EPA.

За последние 24 часа во Франции было обнаружено 94 124 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пятницу медицинские власти. Второй день подряд число новых случаев инфицирования является самым высоким с момента начала пандемии почти два года назад.

В четверг было сообщено о 88 тысячах новых инфекциях. Около 16 000 человек проходят лечение в больницах; это число является самым высоким за семь месяцев, пишет Первая Лента.

Среднесуточное количество заражений за последние 7 дней превышает 66 000. За последний месяц этот показатель увеличился втрое.

За последние 24 часа во Франции также умерли 167 инфицированных. Пандемия унесла жизни уже  122 462 человека в этой стране.

В понедельник состоится встреча антикризисного управления и правительства, посвященная эпидемии, заявил в пятницу президент Эммануэль Макрон.

Французские власти планируют исключить возможность получения санитарного сертификата благодаря отрицательному результату теста SARS-CoV-2. После изменения правил, запланированного на первую половину января, доступ в рестораны, кинотеатры или другие общественные места, требующий сертификата, будет возможен только для людей, вакцинированных против Covid-19.

Ранее стал известен риск госпитализации при заражении Омикроном.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 25 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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