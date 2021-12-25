Тревожные данные из Франции: такого еще не было с начала пандемии

За последние 24 часа во Франции было обнаружено 94 124 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пятницу медицинские власти. Второй день подряд число новых случаев инфицирования является самым высоким с момента начала пандемии почти два года назад.

В четверг было сообщено о 88 тысячах новых инфекциях. Около 16 000 человек проходят лечение в больницах; это число является самым высоким за семь месяцев, пишет Первая Лента.

Среднесуточное количество заражений за последние 7 дней превышает 66 000. За последний месяц этот показатель увеличился втрое.

За последние 24 часа во Франции также умерли 167 инфицированных. Пандемия унесла жизни уже 122 462 человека в этой стране.

В понедельник состоится встреча антикризисного управления и правительства, посвященная эпидемии, заявил в пятницу президент Эммануэль Макрон.

Французские власти планируют исключить возможность получения санитарного сертификата благодаря отрицательному результату теста SARS-CoV-2. После изменения правил, запланированного на первую половину января, доступ в рестораны, кинотеатры или другие общественные места, требующий сертификата, будет возможен только для людей, вакцинированных против Covid-19.

Ранее стал известен риск госпитализации при заражении Омикроном.