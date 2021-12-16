Новый штамм все ближе к Украине: Омикрон был обнаружен в Польше

Санэпидслужба в Катовице подтвердила первый случай варианта коронавируса омикрон в Польше, заявил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска в сейме во время заседания комитета здравоохранения.

По сообщению Министерства здравоохранения, мутация была обнаружена в образце, взятом у 30-летней жительницы Лесото, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Мы подтверждаем обнаружение вируса в версии Omicron WSSE в Катовице. Мутация была обнаружена в образце, взятом у 30-летней жительницы Лесото. Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо», — написали в Минздраве Польши в Twitter.

Гражданка Лесото с первым подтвержденным в Польше вариантом коронавируса омикрон посетил Польшу на Саммите ООН по цифровым технологиям в Катовице. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения в Твиттере, она жила одна и имела контакты с двумя вакцинированными людьми из своей страны.

В ведомстве также отметили, что «во время пребывания на саммите она постоянно использовала средства индивидуальной защиты».

«В отеле она заказывала еду по телефону и ела в своей комнате. В отсутствие симптомов она провела тест перед отъездом из Польши», — сказали в министерстве.

Ранее мы сообщали, что ни один из предыдущих вариантов не распространялся так быстро, как омикрон.