В мире

Первая страна в Европе легализировала марихуану: где можно курить «травку»

Мальта пошла на важный шаг, осталось, чтобы закон подписал президент

Photo of Виктор Виктор Send an email 19 часов agoОбновлено: 15 декабря, 2021
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Мальта близка к принятию закона, который позволит выращивать марихуану для личного пользования. Законопроект одобрен парламентом и ожидает подписи президента.

Депутаты парламента поддержали законопроект об ответственном употреблении каннабиса 36 голосами против 27. Все депутаты от лейбористской партии проголосовали за закон, а оппозиция проголосовала против, пишет Первая Лента со ссылкой на местные СМИ.

Акт ждет подписи президента. Общественное мнение Мальты ожидает, что Джордж Велла подпишет его в течение нескольких дней, что является постоянной практикой для постановлений парламента.

Законопроект позволяет взрослым на законных основаниях выращивать до четырех растений марихуаны и покупать семена для собственного использования.

Пользователи также смогут носить с собой до 7 г марихуаны в общественных местах, не опасаясь ареста, хотя курение в общественных местах по-прежнему будет запрещено. Также будет разрешено хранить дома до 28 граммов марихуаны. Если кто-то нарушит этот закон, его может ожадить штраф от 50 до 100 евро.

Ранее мы сообщали, что Мальта изменила условия выдачи «золотых паспортов».

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Photo of Виктор Виктор Send an email 19 часов agoОбновлено: 15 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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