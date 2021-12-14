В Италии продлят чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в стране, введенное в связи с пандемией, продлится до конца марта следующего года, сообщает итальянская пресса со ссылкой на источники в правительстве. Решение по этой теме будет принято в ближайшее время.

Чрезвычайное положение действует до конца этого года. Оно было внедренро не раньше, чем в Европе, в январе 2020 года, после того, как в Риме у туристов, прибывших в Италию из китайского города Ухань, эпицентра эпидемии, были выявлены два случая коронавируса, пишет Первая Лента.

В интервью газете Corriere della Sera заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери подчеркнул, что расширение действующего законодательства необходимо в связи с четвертой волной инфекций и увеличением количества коек в больницах.

«Это непродолжительное продление, но необходимое, даже если ситуация в нашей стране лучше, чем в других европейских странах», — пояснил он. «К сожалению, — добавил он, — мы наблюдаем рост инфекций».

Замминистра отметил, что нынешняя четвертая волна вызвана не новым вариантом Omikron, а почти целиком Delta.

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